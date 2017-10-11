Учредителя «Юлмарта» обвинили в мошенничестве на 1 млрд рублей

В Санкт-Петербурге следователи предъявили обвинение 45-летнему учредителю НАО «Юлмарт», акционеру одной из коммерческих структур, зарегистрированной на территории иностранного государства Дмитрию Костыгину. Как сообщили в пресс-службе СКР, его обвиняют в мошенничестве в сфере кредитования (ч.4 ст.159.1 УК РФ).

«По данным следствия, Костыгин, будучи председателем совета директоров НАО «Юлмарт», обеспечил заключение договора с ПАО «Сбербанк» об открытии возобновляемой кредитной линии от 24 марта 2016 года. Не намереваясь исполнять условия договора, обвиняемый предоставил в ПАО «Сбербанк» ложные сведения о финансовом состоянии НАО «Юлмарт»», – говорится в сообщении СКР.

В апреле 2016 года Сбербанк перевел в рамках договора на расчетный счет «Юлмарта» 1 млрд рублей, которыми обвиняемый распорядился по своему усмотрению, полагает следствие. В ходе обысков следователи совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Санкт-Петербургу изъяли компьютерную технику, средства связи, предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде домашнего ареста.

Кроме того, в производстве ГСУ СКР по Санкт-Петербургу находится ранее возбужденное уголовное дело по факту уклонения руководством НАО «Юлмарт» от уплаты налогов в бюджет России (п.«б» ч.2 ст.199 УК РФ) на сумму более 116 млн рублей. В настоящее время задолженность НАО «Юлмарт» по налогам, пени и штрафам погашена в полном объеме. Расследование уголовных дел продолжается.

Между тем, как пишет «Коммерсантъ» адвокат Костыгина Константин Добрынин сообщил, что его подзащитный вину не признает. Более того, он вместе с защитником считает, что событие преступления отсутствует. По версии адвоката, вменяемое Дмитрию Костыгину преступление в соответствии со ст.108 УПК относится к совершенным в сфере предпринимательской деятельности, а потому неарестным.

Тем не менее, Добрынин полагает, что пока в этом деле «рассчитывать на правовую адекватность не приходится», ведь фактически ночное задержание Дмитрия Костыгина – это элемент давления на одного из собственников компании «Юлмарт» в ходе корпоративного конфликта, который в ней происходит.

Санкт-Петербург, Иван Гридин

Санкт-Петербург. Другие новости 11.10.17

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