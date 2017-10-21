СМИ: Глава питерского отделения Российского союза молодежи заподозрен в махинациях с госконтрактами

В Санкт-Петербурге задержаны глава регионального отделения Российского союза молодежи Дмитрий Лядов и финансовый директор организации Марина Дементьева по подозрению в махинациях с госконтрактами, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в городской администрации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в полиции официально подтвердили возбуждение уголовного дела против сотрудников общественной администрации, однако имена задержанных и название организации не раскрываются.

Как следует из сообщения пресс-службы ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в период с апреля по ноябрь 2016 года сотрудники одной из общественных организаций Санкт-Петербурга заключили государственный контракт на предоставление субсидии в размере свыше 545 тысяч рублей.

«Установлено, что сотрудники указанной негосударственной организации предоставили заведомо подложные документы, обосновывающие предоставление субсидии из бюджета Санкт-Петербурга на реализацию проекта», – уточнили в полиции.

Следствие установило, что сотрудник коммерческой организации заключил государственный контракт на предоставление гранта. Общая стоимость контракта составила 478 тысяч рублей. Заявленные в контракте обязательства коммерческой организацией исполнены не были, однако указанная фирма предоставила заведомо подложные документы для перечисления на свой расчетный счет денежных средств из бюджета Санкт-Петербурга.

По данным фактам Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области были возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 3 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество в крупном размере).

20 октября в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального главка полиции задержали 36-летнего руководителя и 46-летнюю сотрудницу некоммерческой организации, подозреваемых в совершении преступления. В настоящее время решается вопрос о задержании их на основании статьи 91 УПК России.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.10.17

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