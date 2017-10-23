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Понедельник, 23 октября 2017, 14:57 мск

российское информационное агентство 18+

Северо-Запад

17 человек пострадали в ДТП под Санкт -Петербургом

17 человек пострадали в ДТП под Санкт -Петербургом

В Ленинградской области произошла авария с участием маршрутного автобуса. В результате 17 человек получили различные травмы, в том числе трое детей.

ДТП произошло на 90-м километре автодороги «Нарва» в Волосовском районе. Столкнулись автобус Mercedes и легковой автомобиль Ford, оба транспортных средства от удара выкинуло в кювет.

На место происшествия прибыла группа специалистов МЧС, бригада полиции, а также несколько карет скорой помощи.

По уточненным данным, пострадали 17 человек, в том числе три ребенка, десять из них госпитализированы, сообщили в региональном управлении ГИБДД. Причины аварии выясняются.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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