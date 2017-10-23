В Санкт-Петербурге обрушился стадион, есть пострадавшие

В Санкт-Петербурге на стадионе «Кировец» рухнула металлическая конструкция. По разным данным, пострадали от двух до четырех человек. Причины инцидента выясняются.

Металлоконструкция обрушилась во время монтажа стадиона «Кировец» на Перекопской улице, сообщает пресс-служба местного управления МЧС. К ликвидации последствий происшествия привлекалось от РСЧС: 5 единиц техники и 16 человек личного состава.

Части строительных перекрытий упали прямо на рабочих и рассыпались на площади около 500 квадратных метров, передает портал 78.ru. В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы. Причина обрушения выясняется. По одной из версий, конструкция упала по неосторожности крановщика.

Официальная информация о пострадавших уточняется. По предварительным данным, четыре строителя получили травмы и были госпитализированы. «Фонтанка» сообщает о двух пострадавших. Они, по информации очевидцев, не получили тяжелых травм, пишет издание.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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