Сэкономить не получится: власти Петербурга хотят отвадить горожан от проездных для туристов

Власти Санкт-Петербурга недовольны тем, что горожане ради экономии покупают вместо месячных транспортных проездных несколько единых билетов из категории суточных. Об этом, в частности, заявил лава комитета по транспорту Александр Головин. Чиновник пояснил, что из-за экономии жителей городские транспортники несут убытки, передает «Фонтанка».

По данным главы ГКУ «Организатор перевозок» Владислава Самойлова, за 9 месяцев текущего года продано 185,9 тысяч проездных, выручка составила 148,2 млн рублей. В основном горожане ездят по электронным билетам. В лидерах – проездные на 5 и на 7 суток, их только в третьем квартале продали на 398,9 тысяч и 452,1 тысячу поездок соответственно. На третьей позиции – шестисуточный билет (около 100 тысяч поездок).

Глава профильного комитета правительства Петербурга Александр Головин выразил недовольство сложившейся ситуацией. По его словам, суточные проездные вводили в основном для туристов, однако их покупают сами жители города из экономии вместо месячных проездных, что оборачивается убытками для города. Например, единый проездной на месяц стоит 2900 рублей. Однако горожане могут купить четыре пятисуточных билета за 2040 рублей, сэкономив почти тысячу рублей.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

Санкт-Петербург. Другие новости 25.10.17

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