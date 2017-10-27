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Пятница, 27 октября 2017, 19:11 мск

российское информационное агентство 18+

Северо-Запад

Крупное ДТП в Коми: школьный автобус врезался в лесовоз, трое погибли

Крупное ДТП в Коми: школьный автобус врезался в лесовоз, трое погибли
Фото: komionline.ru

Сегодня днем в республике Коми произошла страшная авария: школьный автобус врезался в лесовоз, в результате чего, по предварительным данным, трое человек погибли и еще четверо получили ранения. Следственный комитет организовал проверку обстоятельств ЧП.

ДТП произошло в районе села Ыб Сыктывдинского района. По предварительным данным, которые приводит «КомиОнлайн», пассажирский автобус «ПАЗ», принадлежащий школе поселка Яснэг, ехал в сторону Кирова. На повороте он не предоставил преимущество в движении встречному «МАЗу», после чего автомобили столкнулись.

В пресс-службе республиканского главка МЧС уточнили, что предположительно в автобусе находилось 15 человек, из них семь детей (15-16 лет). В грузовом автомобиле находился один человек.

В результате аварии пострадали в общей сложности семь человек, из них три человека погибли (водитель и два пассажира автобуса, все взрослые). Раненые доставлены в республиканскую больницу в Сыктывкар (три человека) и детскую республиканскую больницу (один подросток 15 лет).

На место происшествия выехал руководитель следственного управления, а также сотрудники отдела криминалистики и отдела по расследованию особо важных дел.

В рамках доледственной проверки будет дана правовая оценка, в том числе, на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного ст.238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Сыктывкар, Служба информации РИА «Новый День»

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