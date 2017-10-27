Крупное ДТП в Коми: школьный автобус врезался в лесовоз, трое погибли

Сегодня днем в республике Коми произошла страшная авария: школьный автобус врезался в лесовоз, в результате чего, по предварительным данным, трое человек погибли и еще четверо получили ранения. Следственный комитет организовал проверку обстоятельств ЧП.

ДТП произошло в районе села Ыб Сыктывдинского района. По предварительным данным, которые приводит «КомиОнлайн», пассажирский автобус «ПАЗ», принадлежащий школе поселка Яснэг, ехал в сторону Кирова. На повороте он не предоставил преимущество в движении встречному «МАЗу», после чего автомобили столкнулись.

В пресс-службе республиканского главка МЧС уточнили, что предположительно в автобусе находилось 15 человек, из них семь детей (15-16 лет). В грузовом автомобиле находился один человек.

В результате аварии пострадали в общей сложности семь человек, из них три человека погибли (водитель и два пассажира автобуса, все взрослые). Раненые доставлены в республиканскую больницу в Сыктывкар (три человека) и детскую республиканскую больницу (один подросток 15 лет).

На место происшествия выехал руководитель следственного управления, а также сотрудники отдела криминалистики и отдела по расследованию особо важных дел.

В рамках доледственной проверки будет дана правовая оценка, в том числе, на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного ст.238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Сыктывкар, Служба информации РИА «Новый День»

Сыктывкар. Другие новости 27.10.17

Ксюша-1%: предварительный расклад сил накануне выборов президента РФ. / «День выборов», приметы «губернаторопада», карго-культы и энергия протеста. Чем запомнился первый Байкальский политический форум. / Спор о будущем России приблизил октябрьскую революцию. Обзор прессы 100-летней давности. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»