В Ленобласти третий день ищут ушедшего гулять третьеклассника

Следователи в Ленинградской области возбудили уголовное дело по статье «убийство малолетнего» в связи с исчезновением 10-летнего мальчика в городе Отрадное, сообщает региональное управление Следственного комитета России.

По информации ведомства, 28 октября около полудня третьеклассник Руслан Королев ушел из дома гулять и не вернулся. До настоящего времени его местонахождение неизвестно. По данным СМИ, ребенок на учете в отделе по делам несовершеннолетних не состоит.

Пропавший школьник был одет в черно-красную куртку, черные брюки, коричневые кроссовки. На голове была черная шапка. У ребенка при себе был мобильный телефон, в настоящее время он выключен.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства происшедшего, отрабатываются все возможные версии случившегося, отмечается в сообщении ведомства.

Ориентировка на пропавшего мальчика, фото: 47news.ru

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

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