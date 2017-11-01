Тяжелая болезнь унесла жизнь актера из «Улиц разбитых фонарей»

В Санкт-Петербурге скончался актер Сергей Кудрявцев, известный по сериалам «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила» и «Ментовские войны» и др. Ему было 56 лет.

О кончине артиста сообщили в театре Ленсовета, где он служил с 2005 года. Причиной смерти стала тяжелая болезнь, с которой артист боролся продолжительное время, информирует издание «Регион Online» со ссылкой на представителя театра. Подробности неизвестны.

Церемония прощания с актером пройдет в театре Ленсовета 3 ноября.

Кудрявцев родился в Эстонии в 1961 году. В 1983 году окончил ЛГИТМиК. За свою карьеру актер проработал в пяти петербургских театрам и много снимался. Кудрявцев сыграл эпизодические роли в нескольких сезонах «Улиц разбитых фонарей», также снимался в телевизионных сериалах «Бандитский Петербург», «Клим», «Идиот» и «Седьмая руна».

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

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