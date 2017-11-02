В Петербурге больница скрыла массовое отравление трудовых мигрантов / Прокуратура проводит проверку

В Санкт-Петербурге 32 человека попали в больницу с сальмонеллезной инфекцией. Все пациенты являются сотрудниками одного торгового комплекса. Когда специалисты Роспотребнадзора прибыли на место для санитарно-эпидемиологического расследования, им оказали сопротивление, пришлось привлечь силовиков. Кроме того, прокуратура начала проверку медицинского учреждения, которое не сообщило о массовом заболевании.

По данным управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу, 31 октября и 1 ноября среди сотрудников торгового комплекса «Народный» зарегистрировано 33 случая сальмонеллезной инфекции, госпитализировано 32 человека.

«Заболевания протекают в легкой, средней и тяжелой форме. Случаев с летальным исходом не зарегистрировано. Все заболевшие являются гражданами Республик Таджикистана и Узбекистана. Большинством заболевших представлены ложные адреса их временного пребывания в Санкт-Петербурге», – отмечается в сообщении ведомства.

Санитарно-эпидемиологическое расследование проводится при поддержке правоохранительных органов, так как со стороны администрации торгового комплекса специалистам Роспотребнадзора оказывалось противодействие.

Как пишет «Фонтанка», несколько лет назад «Народный» уже закрывали из-за антисанитарии. Тогда местные жители даже вышли на улицу в поддержку магазина, который предлагает продукцию по сниженным ценам.

Тем временем, прокуратура Красногвардейского района города инициировала проверку информации о вспышке заболевания, о которой руководство Клинической инфекционной больницы им. С. П. Боткина по каким-то причинам не сообщило в правоохранительные органы. «По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц и решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования», – говорится на сайте ведомства.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

Санкт-Петербург. Другие новости 02.11.17

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