Пьяный петербуржец с пистолетом взял в заложники 4 школьников

В Петербурге 28-летний мужчина захватил четырех подростков и не выпускал их из своей квартиры, угрожая пистолетом.

Инцидент произошел вечером в субботу, 11 ноября. Около 18:00 злоумышленник подошел к четырем школьникам, гулявшим во дворе дома №9 по Загребскому бульвару, и под надуманным предлогом пригласил их к себе квартиру в этом же доме. В заложниках у мужчины оказались трое 14-летних и один 13-летний подросток.

Мужчина удерживал подростков у себя дома до поздней ночи, угрожая оружием, сообщает «Фонтанка». У одного из юных пленников он отобрал мобильный телефон.

По сведениям издания, полицейские быстро вычислили местонахождение школьников. Правоохранители около 02:00 12 ноября прибыли к квартире злоумышленника и потребовали открыть дверь, в противном случае угрожая ее выломать. Захватчик открыл дверь и был задержан. Силовики изъяли у него пистолет. Детей передали родителям, а злоумышленника отвезли в полицию. Мужчина не смог объяснить свои действия, так как находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

Санкт-Петербург. Другие новости 13.11.17

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