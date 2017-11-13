В Петербурге мужчина похитил и избил бросившую его девушку

В Санкт-Петербурге 26-летний уроженец Кавказа похитил девушку, которая разорвала с ним отношения. Он почти сутки удерживал пленницу в автомобиле, пытаясь вернуть любовь кулаками. В результате произвол остановили полицейские.

Ревнивец увел 22-летнюю девушку прямо из университета, где она обучалась, при этом он угрожал пистолетом, пишет «Фонтанка». Парень усадил пленницу в машину и 18 часов катал ее по город, оскорблял и избивал за то, что она его бросила. Затем к ним присоединился приятель похитителя.

Вызволить пострадавшую от рук бывшего любовника девушку удалось полицейским. Пострадавшая написала заявление. Оба похитителя задержаны. В отношении них возбуждено уголовное дело по пп. «а, в, г» ч. 2 ст. 126 УК РФ «Похищение человека».

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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