Питерскому метро грозит затопление из-за нарушений при строительстве

Новые тоннели петербургского метрополитена прокладывались с нарушениями, а потому подземке грозит затопление. К такому выводу пришла специальная комиссия Ростехнадзора по результатам проверки строительства двух новых станций «Новокрестовская» и «Большой проспект».

Специалисты надзорной службы обнаружили существенные расхождения с проектом, которые способны повлиять на прочность конструкций и безопасность пассажиров, сообщает телеканал 78.ru. Если вода проникнет в строящийся тоннель, то будет затоплена вся зеленая ветка метро. Предотвратить катастрофу могли бы специальные заглушки, которые спасли метрополитен в 70-х годах. Однако в этот раз перемычки не установили, а значит, подземные воды угрожают затоплением всей питерской подземке.

Тем временем, выводы Ростехнадзора заинтересовали городскую прокуратуру, которая изучает, как «Метрострой» осваивает бюджетные деньги. По данным источников телеканала, глава компании вложил около 700 млн рублей в постройку дома в элитном районе Санкт-Петербурга.

Кроме того, источники сообщили, что сотрудники «Метростроя» работают под землей в жутких условиях, им не выдают защитных костюмов и масок. В результате у рабочих возникают проблемы со зрением и дыхательной системой.

Представители компании отказались комментировать эту информацию и потребовали предоставить доказательства, уточнив, что все работы идут по плану.

Ранее метрополитен Санкт-Петербурга заявил, что планирует в ближайшие три года обновить не менее шести станций – «Академическая», «Маяковская», «Удельная», «Технологический институт», «Фрунзенская» и «Парк Победы». Впрочем, претворит ли руководство планы в жизнь, будет зависеть от финансирования.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

Санкт-Петербург. Другие новости 15.11.17

Время Путина прошло. Лидер «Возрождения» заявил о своем выдвижении на выборы президента РФ. / Дмитрий Медведев пошутил о своём участии в президентских выборах. / В Петербурге помолвились школьная учительница и десятиклассник. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»