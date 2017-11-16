В Петербурге банкир жестоко избил полицейского во время обыска

В Санкт-Петербурге в расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности (п.«б» ч.2 ст.172 УК РФ) привело возбуждению уголовного дела по факту применения насилия в отношении представителя власти и оскорбления представителя власти (ч.2 ст.318 УК РФ, ст.319 УК РФ). В настоящее время задержаны четверо фигурантов этого уголовного дела – и.о. управляющего ООО «Коммерческий банк «Гефест» филиал Санкт-Петербургский Елена Галичина, а также Эдуард Заболонков, Владимир Смолкин и Денис Солдатов.

Как сообщили в пресс-службе СКР, по версии следствия, обвиняемые, используя подконтрольные им счета ООО «Рестаура», ООО «Бриар», ООО «Рокот», открытые в ООО «Коммерческий банк «Гефест» филиал Санкт-Петербургский, с января 2013 по ноябрь 2016 года, незаконно осуществляли банковскую деятельность. В частности они вели кассовое обслуживание иных юридических лиц (компаний – клиентов) путем перечисления денежных средств последних на вышеуказанные подконтрольные счета по мнимым возмездным гражданско-правовым договорам, получив при этом доход в размере более 11 млн рублей.

Затем обвиняемые, используя подконтрольные юридические лица, перечисляли денежные средства, ранее полученные от компаний-клиентов, на подконтрольные им счета физических лиц, открытые в кредитных учреждениях, расположенных на территории Санкт-Петербурга по фиктивным основаниям. После этого они обналичивали средства и передавали их представителям компаний- клиентов за вознаграждение в размере не менее 6,5% от суммы.

В рамках расследования уголовного дела 9 ноября состоялся обыск по месту проживания бенефициара ООО КБ «Гефест» Вячеслава Ананских. Он в присутствии понятых и иных участников обыска на протяжении всего следственного действия нецензурно выражался в адрес оперативных сотрудников и следователя, а также высказывал в их адрес угрозы об увольнении. Более того, Ананских с целью воспрепятствования законной деятельности сотрудника следственно-оперативной группы, принимавшего участие в обыске, из хулиганских побуждений применил к нему насилие, причинив ему закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

По данному факту в отношении Вячеслава Ананских возбуждено уголовное дело по статьям «применение насилия в отношении представителя власти», «оскорбление представителя власти» (ч.2 ст.318 УК РФ, ст.319 УК РФ).

По уголовным делам продолжается проведение следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и иных участников преступлений.

Санкт-Петербург, Иван Гридин

Санкт-Петербург. Другие новости 16.11.17

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