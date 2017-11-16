В Петербурге запретят курение на верандах и крышах ресторанов

Единороссы предложили запретить курение на летних террасах кафе и ресторанов в Санкт-Петербурге. Соответствующая инициатива поступила на рассмотрение Законодательного собрания Северной столицы.

Народные избранники считают необходимым ограничить курение на террасах и верандах заведений общественного питания, расположенных на открытом воздухе, в том числе на крышах. Наказывать рублем за курение депутаты предложили индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Штрафы могут составить от 30 до 40 тысяч рублей для первых и от 60 до 90 тысяч рублей для вторых.

Одним из авторов инициативы глава фракции «Единой России» Александр Тетердинко, Александр Ваймер, Павел Зеленков, Евгений Никольский, Елена Киселева, Сергей Купченко и Юрий Авдеев. Для части из них это первый законопроект за 1,5 года, отмечает «Фонтанка».

«Сегодня, если человек закурит в кафе, штраф грозит и самому курильщику, и администрации. Но по закону всё, что располагается за дверями заведения, уже не относится к его территории – в том числе и так называемые летние террасы. Мы предлагаем устранить этот правовой пробел и ввести штрафы для предпринимателей, допускающих курение в общественных зонах», – процитировали Тетердинко в его аппарате.

Санкт-Петербург, Иван Гридин

Санкт-Петербург. Другие новости 16.11.17

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