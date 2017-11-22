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Среда, 22 ноября 2017, 12:36 мск

Северо-Запад

В Ленобласти сотрудница «Почты России» украла деньги и подставила воров

В Ленобласти сотрудница «Почты России» украла деньги и подставила воров

В городе Гатчине Ленинградской области сотрудница почтового отделения взяла на работе полмиллиона рублей, а затем инсценировала ограбление.

По данным полиции, преступление замначальника одного из отделений «Почты России» совершила 17 ноября. 43-летняя женщина вытащила из сейфа около 450 тысяч рублей, а затем разбила окно, чтобы пустить правоохранителей по ложному следу.

В настоящее время хитрая воровка находится под подпиской о невыезде. В отношении нее возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража».

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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