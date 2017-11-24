В Петербурге поймали главу женской ячейки террористической группировки

В Санкт-Петербурге спецслужбы задержали руководительницу женской ячейки запрещенной в России международной террористической организации «Хизбут-Тахрир аль-Ислами».

Группировку возглавляла гражданка России. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье «организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации», сообщили в УФСБ РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В ближайшее время суд определит подозреваемой меру пресечения.

По сведениям телеканала 78, муж задержанной недавно был осужден за терроризм. Его приговорили к 16 годам колонии.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

Санкт-Петербург. Другие новости 23.11.17

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