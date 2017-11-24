Архангельские подростки ответят за порно на «вписке»

В Архангельской области возбуждено уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса: «нарушение неприкосновенности частной жизни» и «изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, с использованием интернета» (ч.1 ст.137 и п.«г» ч.2 ст.242.1 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Архангельской области и НАО, следователи выяснили, что в ночь на 19 ноября одной из квартир в доме на улице Беломорской Флотилии в областном центре собралась компания несовершеннолетних. Подростки выпивали спиртное.

Будучи в пьяном угаре, один из школьников вступил с девушкой в половое сношение. В этот момент один из присутствовавших в квартире заснял происходящие на камеру мобильного телефона без спроса участников процесса. По версии следствия, у этого человека был умысел распространить запечатленное в Сети, что и было сделано. Помимо самого акта соития на видео попали обнаженные половые органы школьницы.

Дело принято к производству следственным отделом по Соломбальскому округу г. Архангельска Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. Ведется следствие.

По словам участницы происходившего, она не была знакома с участниками бурной вечеринки. До того вечера, по ее словам, она не встречалась с молодыми людьми, которые пришли на «вписку», пишет Life.ru.

По данным этого СМИ, видеороликов было два. На втором запечатлено, как парочка занимается оральным сексом. Подростки находились в непосредственной близости от уединившихся и активно комментировали происходящее. Героиня ролика и ее партнер признались, что сожалеют о случившемся. Молодой человек перестал выходить на связь в соцсетях, написав на своей странице, что отказался от вредных привычек.

Архангельск, Иван Гридин

Архангельск. Другие новости 24.11.17

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