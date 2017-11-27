Пенсионерка придушила трехлетнюю девочку за сравнение с Бабой-Ягой

Жительница Вологодской области чуть не задушила маленькую девочку за то, что ребенок назвал ее Бабой-Ягой. В отношении 68-летней женщины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности), сообщает Следственный комитет России.

Пенсионерка напала на малышку еще в августе, однако известно об этом стало только сейчас. По данным следователей, 4 августа жительница одной из деревень Бабаевского района встретила трехлетнюю соседку, которая ранее сравнила ее с Бабой-Ягой, и решила ее проучить. Женщина схватила девочку рукой за шею, придушив ее, высказывая при этом угрозы расправы. Малышка сильно напугалась, в результате у нее развилось психическое расстройство.

В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Вологда, служба информации РИА «Новый День»

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