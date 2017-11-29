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NewDayNews.ru

Среда, 29 ноября 2017, 16:49 мск

Северо-Запад

В Санкт-Петербурге торгуют рыбой, кишащей ленточными червями

В Санкт-Петербурге торгуют рыбой, кишащей ленточными червями
Фото: Росрыболовство

Жительница Санкт-Петербурга приобрела в уличном лотке рыбу, которая оказалась до отказа набита паразитами. На претензии покупательницы продавщица заявила, что это молоки. Однако осталось непонятно, по какой причине они шевелятся.

Видео и фото жуткой покупки женщина поделилась в социальной сети «ВКонтакте». «На лотке у метро Приморская торгуют зараженными карасями. Я купила вчера, начала чистить, а том полно ленточных червей. Вернулась, продавец мне пыталась доказать, что это молоки. Факт опасной рыбы ее не смутил, торговля продолжается! Люди покупают!», – написала покупательница.

Женщина обратилась в Роспотребнадзор, чтобы пресечь торговлю некачественным товаром.

Эксперты сообщили, что рыба, которой торгуют на улицах Петербурга, часто заражена паразитами. В основном в ней встречается широкий лентец – паразит, способный спровоцировать развитие такого заболевания, как дифиллоботриоз – он поражает органы желудочно-кишечного тракта, пишет «Доктор Питер». К слову, ленточные черви встречаются не только в свежей рыбе, но и вяленой.

Специалисты советуют приобретать продукты только в проверенных местах. Чтобы избежать заражения, свежую рыбу необходимо жарить не менее 15 минут с каждой стороны, а затем несколько минут тушить под крышкой.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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