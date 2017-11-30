На свалке под Петербургом нашли мертвого младенца в пакете

На свалке в Ленинградской области найдено тело новорожденной девочки, завернутое в пакет.

Страшную находку обнаружили накануне на полигоне бытовых отходов в городе Пикалево Бокситогорского района. Возбуждено уголовное дело по статье 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка), сообщает Следственный комитет России.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства преступления. Назначены необходимые экспертизы.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

Санкт-Петербург. Другие новости 29.11.17

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