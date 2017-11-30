В Петербурге малыш наделал шума, придя в детсад с пистолетом

В Петербурге четырехлетний детсадовец пришел в воспитательное учреждение с пневматическим пистолетом. Сейчас полиция выясняет, при каких обстоятельствах малыш принес в детсад оружие.

По данным правоохранителей, инцидент произошел накануне в детсаду на Комендантском проспекте в Приморском районе. О том, что мальчик пронес пистолет, сообщила работница детского сада.

Прибывшие на место сотрудники полиции изъяли оружие. Пистолет направлен на исследование в Экспертно-криминалистический центр полицейского главка. По факту обнаружения оружие у ребенка проводится проверка.

Отмечается, что с родителями мальчика уже провели профилактическую беседу о правилах обращения с оружием.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

Санкт-Петербург. Другие новости 30.11.17

На свалке под Петербургом нашли мертвого младенца в пакете. / В России резко выросла киберпреступность. / Региональные власти могут пока расслабиться: до выборов-2018 отставок губернаторов не будет. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»