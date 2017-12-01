СКР занялся гибелью связанной голой китайской студентки с кляпом во рту Еще двое ее соотечественников госпитализированы в тяжелом состоянии

В Петербурге сыщики расследуют гибель студентки Российского государственного педагогического университета имени Герцена из Китая.

Обнаженное тело 22-летней девушки со связанными руками и кляпом во рту обнаружено вечером 30 ноября в квартире одного из домов по улице Наличной на Васильевском острове. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Еще двое ее соотечественников – 24-летняя девушка и 23-летний парень – были госпитализированы из той же квартиры в одну из больниц Петербурга в тяжелом состоянии. Предположительно, молодые люди отравились неизвестным веществом, сообщает «Фонтанка».

В настоящее время следователи выясняют обстоятельства и причины смерти студентки, а также устанавливают лицо, причастное к ее убийству.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

Санкт-Петербург. Другие новости 30.11.17

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