Зарубил топором: школьник жестоко расправился с совратившим его педофилом / Подозреваемый и двое соучастников задержаны

Трое школьников задержаны в Ленинградской области по подозрению в жестоком убийстве 38-летнего мужчины, сообщает Следственный комитет России.

По данным следствия, в ноябре один из подростков – 15-летний юноша – в дачном доме в Тихвинском районе из личной неприязни избил мужчину вместе со своими приятелями, после чего добил жертву ударами топором по голове и шее. Затем юнцы вынесли тело на соседний участок, закопали его, а улики попытались уничтожить в костре. На этом подозреваемые не остановились – они проникли в квартиру убитого и похитили его деньги.

О пропаже мужчины 21 ноября в полицию сообщила мать, уточняют местные СМИ. Сыщики возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 105 Уголовного кодекса РФ (убийство). В компьютере пропавшего жителя Тихвина следователи обнаружили фотографии несовершеннолетних, что впоследствии вывело их на след подозреваемых. Ими оказались трое страшеклассников одной из школ города. В настоящее время устанавливаются обстоятельства преступления, решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения, говорится в сообщении СКР.

По сведениям 47news, наносивший удары топором подросток ранее вступал в сексуальную связь с жертвой. В ходе допроса подозреваемый рассказал, что потерпевший начал вести себя странно, чем вызвал воспоминания о неких обидах, что в итоге привело к кровавой расправе, пишет издание.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

Санкт-Петербург. Другие новости 05.12.17

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