Курение на борту самолета обошлось пассажиру в 200 тысяч рублей

Клиент авиакомпании «Победа» заплатит штраф в размере 194 тысячи рублей за курение на борту самолета. Капитану воздушного судна пришлось совершить вынужденную посадку из-за нетерпеливого курильщика.

Инцидент произошел летом во время рейса Махачкала – Санкт-Петербург, сообщает телеканал «78». Один из пассажиров не дождался окончания перелета продолжительностью 3,5 часа и закурил в туалете. Сработала пожарная сигнализация и пилот принял решение посадить самолет в аэропорту Внуково в Москве.

Тосненский городской суд Ленинградской области удовлетворил иск авиакомпании «Победа» о взыскании издержек с пассажира в связи с вынужденной посадкой самолета.

Ранее подобный случай произошел на рейсе Санкт-Петербург – Нальчик. Из-за курильщика лайнер вынужденно сел в аэропорту Волгограда.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

Санкт-Петербург. Другие новости 08.12.17

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