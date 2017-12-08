В Петербурге расследуют смерть мужчины, к которому отказалась ехать скорая

В Петербурге возбуждено уголовное дело о халатности после смерти мужчины, к которому отказалась выехать скорая помощь, сообщает Следственный комитет РФ. Расследование открыто после прокурорской проверки «Станция скорой медицинской помощи № 4» в Пушкинском районе Северной столицы.

В ночь на 16 ноября текущего года двое фельдшеров станции скорой помощи приняли 4 звонка от жительницы поселка Шушары о том, что ее муж находится в лихорадочном состоянии, однако медики, несмотря на наличие соответствующих показаний к экстренной госпитализации больного, не отправили бригаду скорой помощи для оказания мужчине скорой медицинской помощи. Вместо этого фельдшеры рекомендовали вызвать утром участкового врача. В итоге больной скончался в больнице днем 16 ноября от острого инфекционного заболевания. В отношении медиков скорой возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность). В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельств происшедшего.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

Санкт-Петербург. Другие новости 08.12.17

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