Петербуржец попал в психушку за «изгнание бесов» из Исаакия: бил витражи и ломал дверь

В Санкт-Петербурге задержан мужчина за битье витражей в Исаакиевском соборе и попытку сломать дверь в храм. Свои действия злоумышленник объяснил необходимостью «прогнать бесов». После разбирательства в полиции хулигана поместили в психиатрическую больницу.

Инцидент произошел накануне около 8 часов вечера. Охранники Исаакия во время патрулирования периметра собора повстречали мужчину, который бил витражи в храме и пытался металлической палкой открыть дверь, сообщает «Фонтанка». При задержании он начал громко кричать, что за дверью находится «очаг зла», от которого нужно избавиться. Задержанного передали прибывшим на место происшествия сотрудникам полиции. Однако в отделении полиции гражданин не успокоился. Буйный мужчина заявил стража правопорядка, что пришел к храму для «изгнания бесов», и назвал помешавших ему правоохранителей слугами дьявола. Хулигана впоследствии передали врачам, которые доставили его в психиатрическую клинику.

Сегодня Исаакий закрыт «по техническим причинам» – в связи с завершением работ по реставрации входной зоны и разборкой строительных конструкций, говорится на сайте музея.

«Бесов» из храма, по данным издания, пытался изгнать 31-летний житель Петербурга, ранее работавший неврологов в одной из городских больниц.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

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