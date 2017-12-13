Финский залив перекрыли из-за угрозы наводнения в Петербурге

В Финском заливе закрытии защитные затворы из-за угрозы наводнения в Санкт-Петербурге. Совместное решение было принято главным управлением МЧС России по Санкт-Петербургу совместно с дирекцией Комплекса защитных сооружений города. Затворы судопропускных и водопропускных сооружений КЗС были перекрыты в 22:00 12 декабря. Это позволило перекрыть доступ воды из Финского залива в дельту Невы.

В связи с этим движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру было перекрыто. По оценкам синоптиков, непогода сохранится на протяжении ночи и первой половины дня 13 декабря. После нормализации погодных условий все механизмы защиты будут приведены в штатное положение. Согласно расчетам, время открытия судопропускного сооружения С-1 намечено на 12:00 13 декабря. Заход судов в порт Санкт-Петербурга будет возобновлен.

Санкт-Петербург, Иван Гридин

Санкт-Петербург. Другие новости 12.12.17

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