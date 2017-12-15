Схвачены 7 боевиков ИГ, готовивших крупный теракт в Петербурге

В Санкт-Петербурге спецслужбы раскрыли законспирированной ячейку сторонников запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство», готовившую серию атак в местах массового пребывания людей. Об этом говорится в сообщении ФСБ России.

По данным ведомства, экстремисты планировали совершить 16 декабря текущего года «резонансные террористические акты» путем самоподрыва смертника в одном из культовых учреждений города, а также «убийства граждан и подрывы самодельных взрывных устройств в местах массового нахождения людей».

В ФСБ сообщили, что в ходе спецоперации в Петербурге задержаны 7 членов террористической ячейки. У задержанных изъяли значительное количество взрывчатки, компоненты самодельных бомб, автоматическое оружие, боеприпасы, экстремистская литература. Кроме того, силовики ликвидировали лабораторию по изготовлению взрывных устройств.

Отмечается, что руководство ячейкой осуществлялось из-за рубежа через мессенджер Telegram.

Как сообщал «Новый День», 12 декабря ФСБ отчиталась о пресечении деятельности в московском регионе преступной группы, готовившей теракты на новогодние праздники и во время президентской кампании. Атаки планировались, в том числе, с участием смертников. Среди задержанных террористов были выходцы из Центральной Азии. У них изъяты самодельные взрывные устройства, огнестрельное оружие и боеприпасы.

ИГ, ИГИЛ – террористическая организация, деятельность которых запрещена в России.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

Санкт-Петербург. Другие новости 15.12.17

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