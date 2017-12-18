Полчаса на коленях под дулом пистолета: в Петербурге пьяный сотрудник метро принял студента за террориста

В Санкт-Петербурге сотрудник службы безопасности метро заставил встать на колени пассажира – молодого человека, поведение которого ему показалось подозрительным, и полчаса держал его под дулом пистолета.

Вопиющий инцидент, зафиксированный камерой видеонаблюдения, произошел на станции «Старая деревня» около 23:00 12 декабря, но известно о нем стало только сегодня.

Сотрудник службы контроля подземки, находясь в пьяном виде, принял молодого парня за террориста и выволок его из вагона, после чего поставил на колени под дуло пистолета, сообщает издание 78.ru, в чьем распоряжении оказалась запись с камер видеонаблюдения. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали обоих участников инцидента. Пассажира после проверки отпустили, а на сотрудника службы контроля метрополитена составили административный протокол за распитие алкоголя в запрещенном месте. Правоохранители выяснили, что в руках у злоумышленника был травматический пистолет, на который у него было оформлено разрешение.

Позже в отношении сотрудника метро было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». По данным пресс-службы метро, сотрудник угрожал пистолетом пассажиру во внеслужебное время. После проверки его уволили.

Сам экс-сотрудник подземки объяснил свой поступок тем, что был пьян: возвращался с дня рождения знакомого. По его словам, в поезде к нему подошел гражданин из-за того, что он был в камуфляже, и сказал, что «у одного из пассажиров находится нож». «Так как я был сотрудником транспортной безопасности, я вышел с вагона, – приводит рассказ бывшего сотрудника метро «МК», – затем потерялся, и так получилось, что начал у граждан спрашивать документы». «Я себя чувствую виноватым», – сказал он, добавив, что в ближайшее время собирается встретиться с парнем, чтобы извиниться.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

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