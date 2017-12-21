Педофил-рецидивист убил и расчленил 10-летнего мальчика в Ленобласти Убийцу поймали благодаря записям камер видеонаблюдения

В Ленинградской области сыщики раскрыли похищение и убийство 10-летнего школьника. Мальчик пропал в конце октября текущего года в городе Отрадное Кировского района Ленобласти. В связи с исчезновением ребенка было возбуждено уголовное дело по статье «убийство малолетнего». Накануне был задержан подозреваемый в расправе над третьеклассником. Им оказался ранее неоднократно судимый 35-летний житель Санкт-Петербурга, сообщает региональное управление Следственного комитета России. Рецидивист заманил третьеклассника в квартиру родственников, где попытался изнасиловать мальчика, но ребенок оказал сопротивление. После чего педофил задушил школьника, расчленил его тело и спрятал останки в разных местах на территории Ленобласти и Петербурга.

Как сообщал «Новый День», 28 октября около полудня третьеклассник ушел из дома гулять и не вернулся. На поиски ребенка были брошены силы полицейского главка, Следственного комитета и регионального управления ФСБ. В ходе розыскных мероприятий стало известно, что ребенок сел на электричку, после чего его следы потерялись. Убийцу вычислили спустя нескольких недель кропотливой работы полицейских и следователей СКР, благодаря анализу записей со всех камер видеонаблюдения в Отрадном.

По версии следствия, подозреваемый в тот день встретил мальчика на железнодорожной станции, после знакомства пригласил его в гости в квартиру родственников в Отрадном. Там мужчина «принял на грудь» и попытался совершить в отношении мальчика «действия сексуального характера, но получил отказ». Затем задержанный задушил школьника, расчленил его тело и спрятал на разных участках местности Ленобласти и Санкт-Петербурга, отметили в СКР.

По подозрению в убийстве ребенка был задержан рецидивист – 35-летний житель Петербурга Александр Георгиевский, уроженец Отрадного, уточняет издание 47news.ru. Его «взяли» в Красносельском районе Северной столицы. Ранее подозреваемый был судим пять раз, в том числе за убийство и насильственные действия сексуального характера.

Подозреваемый в убийстве школьника, фото: СУ СКР РФ по Ленинградской области

Сейчас сыщики проводят следственный эксперимент с участием подозреваемого, чтобы установить все обстоятельства произошедшего. Расследование дела продолжается.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

Санкт-Петербург. Другие новости 20.12.17

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