Петербуржец устроил стрельбу из Калашникова: чудом никто не пострадал

Житель Санкт-Петербурга устроил стрельбу из автомата Калашникова рядом с отделом полиции. По счастливой случайности, никто не пострадал.

Инцидент произошел около 03:00 во дворе одного из жилых домов по улице Тамбасова в Красносельском районе. Злоумышленник стрелял из автомата по припаркованным автомобилям и в сторону прохожих, сообщает «Фонтанка». По данным издания, несколько пуль попало в машины. Люди не пострадали.

Прибывшие на место инцидента сотрудники полиции задержали 43-летнего неработающего мужчину, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Ранее он был судим за кражу. Стрелка доставили в отдел полиции для разбирательств.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

Санкт-Петербург. Другие новости 22.12.17

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