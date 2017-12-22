Петербуржец устроил стрельбу из Калашникова: чудом никто не пострадал

Житель Санкт-Петербурга устроил стрельбу из автомата Калашникова рядом с отделом полиции. По счастливой случайности, никто не пострадал.
Инцидент произошел около 03:00 во дворе одного из жилых домов по улице Тамбасова в Красносельском районе. Злоумышленник стрелял из автомата по припаркованным автомобилям и в сторону прохожих, сообщает «Фонтанка». По данным издания, несколько пуль попало в машины. Люди не пострадали.
Прибывшие на место инцидента сотрудники полиции задержали 43-летнего неработающего мужчину, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Ранее он был судим за кражу. Стрелка доставили в отдел полиции для разбирательств.
Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»
Санкт-Петербург. Другие новости 22.12.17
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