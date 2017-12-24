Ехавший с родины Деда Мороза автобус с туристами перевернулся в Коми: ранены 12 человек Среди пострадавших – четверо детей. СКР начал проверку

В Республике Коми в ночь на воскресенье, 24 декабря, в ДТП попал экскурсионный автобус, который возвращался из Великого Устюга, родины Деда Мороза, в Пермь. В результате аварии пострадали 12 человек, в том числе четверо детей.
По данным республиканского управления МЧС, инцидент произошел в 3:40 мск в районе села Куратово Сысольского района. Автобус «Мерседес», в котором находились 49 человек, вылетел в кювет и перевернулся. В ДТП пострадали 12 человек, из которых четверо детей. В больницу доставлены 6 человек, в том числе один ребенок. У них диагностированы травмы различной степени тяжести.
Обстоятельства аварии устанавливаются. Предположительно, водитель не справился с управлением на скользкой дороге.
Следственный комитет начал проверку на факту ДТП, в ходе которой «будет дана правовая оценка, в том числе, на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного ст.238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», говорится в сообщении регионального управления СК РФ.
Сыктывкар, служба информации РИА «Новый День»
Сыктывкар. Другие новости 22.12.17
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