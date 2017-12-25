Треть роллов в Петербурге заражены кишечными инфекциями

Специалисты Центра контроля качества в Санкт-Петербурге проверили роллы «Филадельфия», поставляемые как заведениями города, так и сервисами доставки. В результате в 30% блюд нашли бактерии группы кишечной палочки.

В общей сложности в лабораторию попали девять образцов роллов. Каждый третий образец не соответствовал требованиям качества, пишет «Доктор Питер». В части из них обнаружили бактерии группы кишечной палочки – колиформы, в других – превышение количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов. Чем больше таких микроорганизмов в готовом продукте, тем вероятнее попадает патогенных организмов, отметили специалисты Центра контроля качества.

Все это может указывать на то, что производители нарушали правила работы с пищевой продукцией, не соблюдали правила личной гигиены, режим обработки производственного оборудования, а также правила уборки помещений, где готовят блюда.

По словам экспертов, роллы при приготовлении не проходят термическую обработку, от чего возрастает опасность заражения. К тому же нарушения санитарных норм возможны из-за применения ручного труда. Все эти факторы увеличивают риск получить пищевое отравление.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

Санкт-Петербург. Другие новости 25.12.17

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