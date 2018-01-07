Санкт-Петербургу угрожает наводнение: закрыты затворы дамбы

В Санкт-Петербурге в связи с неблагоприятным прогнозом возможного подъема уровня воды до опасных значений принято решение закрыть затворы дамбы. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

«При принятии решения учитываются: погодные условия, интенсивность нагонной волны, уровень поступления вод в Неву из Ладожского озера, и как следствие, подъем уровня Невской губы при закрытых затворах КЗС (комплекса защитных сооружений)», – говорится в сообщении.

Санкт-Петербург, Служба информации РИА «Новый День»

Санкт-Петербург. Другие новости 07.01.18

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