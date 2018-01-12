В Петербурге водитель избил подростка за снежок, попавший в машину

В Санкт-Петербурге 15-летний мальчик попал в больницу с травмами, которые ему нанес взрослый мужчина. По словам подростка, его избил водитель автомобиля, в который по случайности угодил снежок, брошенный подростком.

К правоохранителям обратились медики детской городской больницы №19 им. К.А. Раухфуса, куда школьника доставили с сотрясением головного мозга и ушибом губы. Полицейские поговорили с матерью пострадавшего и выяснили, что несовершеннолетнего избил мужчина, пишет «Фонтанка».

По словам женщины, ее сын играл у дороги в снежки, один из «снарядов» угодил в проезжающий мимо Volkswagen. Водитель вышел из автомобиля и ударил подростка несколько раз по голове, затем сел в машину и уехал. Мать мальчика не хочет писать заявление на мужчину.

Отдел по делам несовершеннолетних УМВД России проводит проверку по данному факту, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Санкт-Петербург, Служба информации РИА «Новый День»

Санкт-Петербург. Другие новости 12.01.18

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