В частном доме в Петергофе нашли живого крокодила и склад взрывчатки

В подвале одного из домов на юго-западе Санкт-Петербурга правоохранители обнаружили двухметрового нильского крокодила. Хищник был найден во время обысков по делу о незаконном хранении взрывчатых веществ. Прокуратура Петродворцового района организовала по данному факту проверку.

Крокодила нашли в частном доме реконструктора – председателя военно-патриотической организации «Красная звезда» Павла Бараненко, пишет «Комсомольская правда». Животное обитало в бетонной яме. Устанавливается состояние здоровья хищника.

«В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям лиц, содержавших животное, в соответствии с действующим законодательством и по результатам проверки решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования», – говорится в сообщении прокуратуры.

Обыск в доме проводился в рамках уголовного дела по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств), возбужденного 18 октября 2017 года. Тогда полицейские нашли в грузовике «Красной звезды» похожие на взрывчатку предметы. Активисты, в том числе сам Бараненко, уверяли, что все это муляжи.

В этот раз источник в правоохранительных органах рассказал РИА «Новости», что во время обысков в подвале дома учредителя военно-патриотической организации был обнаружен целый склад боеприпасов, а именно, более 20 СВУ, артиллерийский снаряд, минометная мина, около сотни патронов калибра 7,62 миллиметра, 40 макетов автомата Калашникова с признаками переделки.

Санкт-Петербург, Служба информации РИА «Новый День»

Санкт-Петербург. Другие новости 19.01.18

Проблемы «больше не будет»: власти решили заблокировать в соцсетях группы о насилии в школах. / «Неожиданный шок»: известный политолог объяснил информационную атаку против Павла Грудинина. / Расслабьтесь: Путин останется вождем даже после 2024 года. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»