Пропавшего в Петербурге инженера секретного бюро по строительству подлодок нашли мертвым

Пропавший в Санкт-Петербурге инженер секретного морского конструкторского бюро «Малахит», занимающегося строительством подводных лодок, найден мертвым в собственной квартире.

30-летний специалист должен был выйти на работу из отпуска во вторник, 23 января. Его коллеги обратились в полицию. В ходе проверки правоохранители накануне вскрыли дверь в квартире в Петергофе, где проживал мужчина. Там было обнаружено повешенное тело пропавшего, передает РИА «Новость» со ссылкой на источник. В управлении Следственного комитета РФ по Петербургу подтвердили информацию о смерти инженера, отметив, что проводится проверка.

По информации собеседника агентства, погибший – инженер первой категории морского бюро машиностроения «Малахит», которое является режимным объектом и занимается проектированием, строительством и испытаниями подлодок.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

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