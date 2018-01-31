В Мурманске бандиты выкрали бизнесмена и требовали выкуп

В Мурманске удалось задержать группу преступников, которые похитили бизнесмена, чтобы получить за него многомиллионный выкуп. Родственники потерпевшего обратились в полицию.

По данным следствия, мужчину похитили 19 января вечером. Злоумышленники связали жертву, запихнули в багажник автомобиля и увезли в неизвестном направлении. Затем похитители связались с близкими бизнесмена и потребовали несколько десятков миллионов рублей, сообщает пресс-служба СУ СКР по Мурманской области.

Под контролем оперативников выкуп был передан вымогателям, однако потратить куш они не успели, так как были задержаны через 15 минут при силовой поддержке отряда ОМОН Росгвардии.

По словам похищенного мужчины, бандиты в течение недели неоднократно били его и угрожали оружием. Впрочем, при задержании пистолет найден не был. Не исключено, что злоумышленники использовали муляж. Бизнесмена осмотрели медики и оказали необходимую помощь, его жизни и здоровью ничто не угрожает.

Двоим преступникам предъявлено обвинение по п. «а, з» ч. 2 ст. 126 УК РФ «Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений». Еще двое ждут решение суда об избрании меры пресечения.

Мурманск, Служба информации РИА «Новый День»

Мурманск. Другие новости 31.01.18

Жаловавшегося Путину директора рыбзавода заподозрили в лоббировании интересов Норвегии. / Зорькин переназначен главой Конституционного суда на пятый срок. / Напуганные штрафами операторы блокируют легальные сайты. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»