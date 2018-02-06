Автобус влетел в фуру в Ленобласти: погибли 6 человек

В Ленинградской области ранним утром микроавтобус лоб в лоб столкнулся с фурой. В результате аварии погибли 6 человек, сообщили в региональном управлении ГИБДД.

По данным ведомства, серьезное ДТП случилось около 06:20 мск на 423 километре автодороги Тихвин – Новая Ладога. Водитель микроавтобуса выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовой автомобиль «Ивеко». В результате аварии погибли водитель и 5 пассажиров микроавтобуса. СМИ уточняют, что также пострадал водитель фуры.

Обстоятельства ДТП выясняются. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.

Отметим, что сильные снегопады, обрушившиеся на Петербург и Ленинградскую область, осложнили движение на дорогах и спровоцировали множество ДТП.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

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