Петербургу грозит наводнение: перекрыта одна из улиц

В Колпинском районе Санкт-Петербурга перекрыто движение по Загородной улице из-за критического подъема воды в реке Ижора. Угроза наводнения привела к изменению нескольких маршрутов автобусов.

По данным транспортников, автобусы маршрутов 327, 332, 337, 337А направлены в объезд по бульвару Свободы, набережной Комсомольского канала, Вознесенскому шоссе, Петрозаводскому шоссе, передает FlashNord. Автобус №336 направлен в объезд по бульвару Свободы, набережной Комсомольского канала, Вознесенскому шоссе, Лагерному шоссе.

Вода в реке поднялась из-за ледового затора, изменившего течение реки. К устранению проблемы будет привлечен ледокол «Невская застава».

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

Санкт-Петербург. Другие новости 06.02.18

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