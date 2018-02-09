Упавшая с крыши ледяная глыба убила жительницу Петербурга

Упавшая с крыши сосулька нанесла смертельные травмы пожилой жительнице Санкт-Петербурга. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели женщины.

Трагедия произошла накануне. Льдина упала на голову 73-летней пенсионерке, когда та проходила мимо дома №27 по улице Репина на Васильевском острове, передает «Фонтанка». Женщина получила черепно-мозговую травму, а также переломы шеи, ребер и лопатки и была госпитализированы. Однако, несмотря на все предпринятые усилия врачей, пострадавшая скончалась.

За смерть женщины ответят коммунальщики. В связи с гибелью женщины возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

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