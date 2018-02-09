Взрыв в питерской многоэтажке повредил 10 квартир. Пострадали 3 человека

Взрыв прогремел в одной из петербургских новостроек, есть пострадавшие. По предварительным данным, взорвался газовый баллон во время ремонта. В результате ЧП пострадали по меньшей мере три человека.

Инцидент произошел днем 9 февраля на третьем этаже 12-этажного жилого доме по адресу: ул. Репищева, 10. Предположительно, взорвался газ во время установки натяжного потолка. Взрывом выбито 10 окон и остекление балконов. Кроме того, повреждены припаркованные рядом с домом автомобили. В результате происшествия, по данным РИА «Новости», пострадали 3 человека, они получили серьезные ожоги. Пострадавших госпитализируют.

В то же время телеграм-канал Mash сообщает, что взрыв повредил 10 квартир и обрушил один из лифтов. Несущие конструкции здания, по предварительным данным, повреждений не получили.

По данным «Фонтанки», многоэтажка построена недавно, но уже заселена. По другим сведениям, дом строится и еще не заселен.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

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