В Мурманске хулиганы разнесли приют для животных и выпустили всех собак

Неизвестные напали на приют для бездомных животных в Мурманске. Хулиганы выбили стекла, испортили дорогостоящее медицинское оборудование и выпустили всех собак.

По словам руководства, в приюте содержалось 220 псов. Когда их выпустили, большие собаки загрызли двух маленьких. Большинство животных остались в здании, около 30 собак сбежали, часть из них помогли вернуть добровольцы из местных жителей.

«То, что произошло, считаю трагедией, не могу представить, кем нужно быть, чтобы такое сделать», – сообщила РИА «Новости» глава приюта Оксана Анчишкина.

Злоумышленники расколотили 16 пластиковых окон, разгромили медкабинет, разбили операционную лампу и перевернули шкафы с лекарствами.

В приюте побывали полицейские, они осмотрели место происшествия и изучили записи с камер видеонаблюдения.

Мурманск, Служба информации РИА «Новый День»

Мурманск. Другие новости 12.02.18

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