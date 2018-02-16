В Петербурге школьница попала в больницу с отравлением психотропами

В Санкт-Петербурге 13-летняя девочка почувствовала себя плохо прямо в школе. Ученицу госпитализировали с отравлением психотропными веществами. В настоящее время полиция выясняет, как такое могло случиться. Происшествием заинтересовалась и служба по делам несовершеннолетних.

Скорую помощь вызвали преподаватели учебного заведения в доме 46/3 по проспекту Просвещения, сообщает «Петербургский дневник». Ребенка отправили в больницу №19 имени Раухфуса. Медики диагностировали у девочки отравление неизвестным психотропным препаратом.

Врачи оценивают состояние школьницы как средней степени тяжести, по их словам, жизни девочки уже ничто не угрожает.

Медики сообщили о случившемся правоохранителям, которые выяснят обстоятельства отравления семиклассницы психотропными веществами. Кроме того, проверку инициировали сотрудники службы по делам несовершеннолетних.

Санкт-Петербург, Служба информации РИА «Новый День»

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