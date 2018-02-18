Следователи винят РЖД в аварии «Ласточки» и автобуса в Ленобласти

По факту столкновения туристического автобуса с электропоездом «Ласточка» в Ленинградской области возбуждено два уголовных дела по ч. 1 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта» и ч. 1 ст. 293 УК РФ «Халатность».

Авария произошла вчера на перегоне Зеленогорск-Рощино. Электричка направлялась из Санкт-Петербурга в Выборг. Автобус перевозил 15 человек. В результате столкновения травмы получил водитель. Остальным пассажирам удалось заранее покинуть транспортное средство. Сильные повреждения получил и поезд.

«Допущенные нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта стали возможными вследствие ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей неустановленными лицами из числа сотрудников ОАО «РЖД», на которых возлагалась обязанность по контролю и обеспечению соблюдения указанных правил»,– говорится в сообщении пресс-службы Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.

В настоящее время на месте происшествия работает группа следователей и криминалистов. Они устанавливают обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Санкт-Петербург, Служба информации РИА «Новый День»

Санкт-Петербург. Другие новости 16.02.18

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