Петербуржец пытал семимесячного сына раскаленной сковородкой

Житель Санкт-Петербурга пытался утихомирить своего семимесячного сына, приложив его ручку к раскаленной сковороде. В отношении папаши-садиста возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью).

Как сообщили в санкт-петербургском главке МВД РФ, инцидент произошел 18 февраля. 28-летний безработный отец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, приложил руку своего семимесячного сына к раскаленной сковороде, после чего нанес ему несколько ударов рукой по различным частям тела.

В больнице младенцу оказали медицинскую помощь, после чего он был направлен на амбулаторное лечение.

Как уточняют местные СМИ, оперативники сначала задержали отца с агрессивными способами воспитания детей. Позже его отпустили под подписку о невыезде.

Санкт-Петербург, Служба информации РИА «Новый День»

Санкт-Петербург. Другие новости 18.02.18

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