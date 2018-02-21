Почистили крыши: в Петербурге на прокурорского сына упала ледяная глыба

Главное управление СКР по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по факту падения на ребенка снега и наледи во время очистки кровли одного из домов, сообщили в пресс-службе управления.

Уголовное дело возбуждено по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (ч.1 ст.238 УК РФ). Следователи установили, что днем 20 февраля во время производства работ по очистке крыши дома №4, корпус 2, по улице Адмирала Коновалова на 9-летнего школьника упал кусок наледи. Мальчик получил травмы головы и шеи и был доставлен в детскую больницу для оказания медицинской помощи. Следователи выясняют все обстоятельства происшедшего.

По данным «Фонтанки» к проверке подключилась прокуратура. Сотрудники надзорного ведомства нагрянули в управляющую компанию, сотрудники которой проводили работы. Издание также сообщает, что травмы получил сын одного из руководителей прокураторы.

Стоит отметить, что текущей зимой это не первый случай травмирования людей из-за падения наледи и сосулек с крыш. Так, на улице Репина подобный эпизод закончился гибелью пенсионерки, которая вышла на улицу покормить кошек. На Подвойского, испугавшись свалившейся глыбы, девушка перевернула коляску с ребёнком, эпизод также проверяла прокуратура. На улице Чапаева на пожилого петербуржца свалилась сосулька. Еще два человека погибли, упав с крыши во время уборки снега.

Санкт-Петербург, Иван Гридин

Санкт-Петербург. Другие новости 21.02.18

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