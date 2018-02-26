Петербуржец расчленил бывшую жену и покончил с собой

Петербуржец убил бывшую жену, расчленил ее тело и покончил с собой, написав предварительно предсмертную записку, сообщает городское управление Следственного комитета РФ.

По данным ведомства, 24 февраля в квартире одного из домов по Богатырскому проспекту было найдено тело 48-летнего мужчины. В предсмертной записке говорится, что он в ходе ссоры убил свою бывшую жену, после чего расчленил ее тело, части которого спрятал в багажник машины убитой. Части тела женщины были обнаружены в указанном автомобиле, припаркованном около одного из домов по улице Репищева. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Следователи выясняют все обстоятельства расправы над женщиной.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

Санкт-Петербург. Другие новости 22.02.18

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