Участник Чеченской кампании устроил после ДТП перестрелку в Петербурге

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя по подозрению в покушении на убийство двух лиц и в посягательстве на жизнь полицейского (ч.3 ст.30, п.«а» ч.2 ст.105, ст.317 УК РФ). Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по городу, вечером 28 февраля около одного из домов по Октябрьской набережной столкнулись автомобили Volvo и Ford. Между водителями возник конфликт. Мужчина, представлявший сторону водителя автомобиля американской марки, произвел несколько выстрелов из ружья в водителя и пассажира автомобиля Volvo. Пострадавшие были госпитализированы.

Когда на место ЧП прибыл сотрудник УМВД России по Невскому району Санкт-Петербурга, подозреваемый направил в его сторону ружье и стал угрожать убийством. Чтобы остановить преступника полицейский выстрелил в него из табельного оружия. Злоумышленник с огнестрельным ранением был госпитализирован. Установлено, что он был пьян. Следователи проводят осмотр места происшествия, назначают экспертизы, допрашивают свидетелей и очевидцев, выясняют все обстоятельства случившегося.

В пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области уточнили, что женщина – водитель Forda, попав в ДТП, позвонила мужу, который через непродолжительное время приехал с ружьем и устроил стрельбу. «Прибыв на место аварии, он по неустановленной причине открыл стрельбу из ружья по гражданам, находившимся в другом автомобиле, ранив двоих мужчин», – рассказали в ведомстве.

По данным «Фонтанки», события развивались иначе. Стрелком оказался участник боевых действий в Чечне, 42-летний Дмитрий Лосев. Будучи солдатом-срочником, он участвовал в битве за Ханкалу. Вечером 28 февраля он подвыпил и возвращался домой за рулем автомобиля Ford C-Max. Под Володарским мостом он протаранил автомобиль Volvo, после чего позвонил гражданской супруге, чтобы та приехала. Ford принадлежит ей, кроме того, она была трезва, и мужчина решил усадить за руль ее.

Когда супруга приехала, Лосев сбегал домой за помповым ружьем 12-го калибра с магазином на четыре патрона плюс один в стволе. Расстрелял людей в Volvo через лобовое стекло, угрожал полицейскому.

Санкт-Петербург, Иван Гридин

Санкт-Петербург. Другие новости 28.02.18

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