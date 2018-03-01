В Ленобласти в детском саду скончался двухлетний малыш

В детском саду города Волхова двухлетнего мальчика нашли мертвым. Смерть наступила во время тихого часа. На подушке малыша обнаружены следы крови.

Инцидент произошел в детском саду «Дюймовочка». Воспитательница заметила бездыханного мальчика в конце тихого часа, пишет 47news со ссылкой на правоохранителей.

Отмечается, что на подушке нашли следы крови, у ребенка была прикушена десна.

Областное управление СКР проводит по данному факту проверку. Причина смерти устанавливается. Отмечается, что мальчик жил в полной благополучной семье.

Санкт-Петербург, Службы информации РИА «Новый День»

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